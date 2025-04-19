Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö°ìÌÐ¥«¥ºVS THE¶È³¦¥¸¥ó¡×¤¬20Æü¸á¸å2»þ¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬¸·Áª¤·¤¿»õ²Ê¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¤ªÊè¡¢²»¶Á¤Î5¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·¤­¡¢2¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤Ï°ìÌÐ¤¬ÆÈÃÇ¤ÇÆü¥Æ¥ì·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Önews zero¡×¤È¡Önews every¡¥¡×¤ÇÆÃ½¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤NO¡¦1¶È³¦¤òÁª¤Ö¡£¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶È³¦¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹