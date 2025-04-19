欧州が独自の防衛力強化に乗り出した。トランプ米政権が欧州の防衛に消極的となる中、ロシアの脅威に備える上で現実的な対応と言えよう。欧州連合（ＥＵ）は、今後４年間で８０００億ユーロ（約１２８兆円）の防衛費の確保を目指す「欧州再軍備計画」を発表した。加盟各国が防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比で１・５％ずつ増やし、防衛産業に投資する。中でもドイツは、防衛費の増額を可能にするため基本法（憲法）を改正し、