ＷＢＣ世界バンタム級１位、ＷＢＡ＆ＷＢＯ２位、ＩＢＦ４位の那須川天心が６月８日、東京・有明コロシアムで世界前哨戦に臨むことが１８日、発表された。同級１０回戦で、ＷＢＡ６位ビクトル・サンティリャンと対戦する。都内で会見した天心は、１１月にも予定される初の世界挑戦も見据え「ここからが勝負」と意気込んだ。メインでは、ＷＢＣ同級王者・中谷潤人とＩＢＦ同級王者・西田凌佑が２団体王座統一戦に臨む。日本人世界
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