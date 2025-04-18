¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¡¢½ÂÃ«¤Ë¥²¥ê¥éÅÐ¾ì¢¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÛ¸î»Î³¦¤Î¥ê¥¢¥ë