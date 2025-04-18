「ありあけハーバー」の「ありあけ」が手掛ける新ブランド「レッド ブリック ベイク！西洋焼菓子舗」が、2025年4月25日(金)に横浜赤レンガ倉庫にオープンする。上質な焼き菓子を提供する「レッド ブリック ベイク！西洋焼菓子舗」「レッド ブリック ベイク！西洋焼菓子舗」は、横浜の定番土産「ありあけハーバー」を展開する「ありあけ」が生み出した焼き菓子の新ブランド。横浜赤レンガ倉庫にちなみ、“レンガ”モチーフの施設限