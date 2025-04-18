©︎町麻衣／祥伝社 FEEL COMICS【漫画】本編を読む肉食男子と聞けば、強そうなヴィジュアルの男性を想像するかもしれない。しかし『アヤメくんののんびり肉食日誌』（町麻衣/祥伝社）に登場する肉食男子は、一見地味な大学生である。そんな彼のギャップに触れれば、あっという間に虜になってしまうはずだ。某大学・生物学科に通う椿。美人で合コンにもよく誘われる彼女だが、恐竜・鳥類の骨を愛する解剖好きの女子