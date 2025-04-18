ワン・ダイレクションのリアム・ペインさんが、恋人ケイト・キャシディ（26）に残した最後の言葉が明らかになった。昨年10月16日、リアムさんはブエノスアイレスのホテル3階のバルコニーから転落し、30歳で帰らぬ人となった。当時リアムの恋人だったインフルエンサーのケイトが、リアムと過ごした最後の時間について、ジェイ・シェティのポッドキャスト番組『オン・パーパス』で初めて語った。 【写真】手