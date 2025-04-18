タス通信によると、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は１８日の記者会見で、ロシアウクライナが３月に米国と個別に合意したエネルギー施設への３０日間の攻撃停止について「期限切れを迎えた」と述べた。合意を延長するかどうかに関しては、「プーチン大統領の指示はない」としており、ロシアの今後の対応が注目される。インターファクス通信によると、ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官（外交担当）は１７日、延