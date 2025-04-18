新潟県関川村の41歳の男が、知人の30代女性の顔などを刃物で刺して殺害しようとした疑いで、現行犯逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは関川村下関に住む無職の男（41）です。男は18日午前11時半ごろ、建物内で知人女性（30代）の顔や背中など複数箇所をを刃物で突き刺して、殺害しようとした疑いがもたれています。女性は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。 警察によりますと女性は男と話を