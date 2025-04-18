アメリカ・トランプ政権の関税政策はフランス・ノルマンディー地方で発祥し、500年の歴史があるブランデー「カルバドス」の生産者に打撃を与えています。フランス北西部のノルマンディー地方では「世界三大ブランデー」の一つと称されるリンゴを使った蒸留酒「カルバドス」の製造が約500年前から受け継がれています。1本のボトルを造るために約10キロのリンゴが使われます。業界全体ではEU（ヨーロッパ連合）以外の輸出先