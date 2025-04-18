「トランプ関税」の影響は、日本で大人気のiPhone（アイフォーン）にも。【画像】スマホユーザーから高い人気を誇るiPhone中古市場にも動き■iPhone価格が大幅値上げに？iPhone歴10年（20代）「iPhone15です」iPhone歴10年（60代）「iPhone15」iPhone歴10年（20代）「シンプルなデザインが結構好き。iPhoneケースは可愛い」iPhone歴10年（60代）「（iPhoneに）慣れているから、他のアンドロイドスマホとかだと操作方法が難しい