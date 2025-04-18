2018年にメーガン妃のスタッフいじめを告発したことで知られる王室の元広報担当秘書官ジェイソン・ナウフが、ウィリアム皇太子が環境保護を目的に立ち上げたアースショット賞のCEOに就任した。【写真】この頃いじめが？「メーガン妃」フォトギャラリーPeopleによると、現地時間4月17日、4年の任期を終え、この夏に退任予定である現CEOのハンナ・ジョーンズの後任として、ナウフを新CEOに任命したと、アースショット賞が発表。