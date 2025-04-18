¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡Ä?¤¤¤«¤Ä¤¤?2¿Í¤Î»Ñ¤òÂç¸ø³«!2009Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬ºÆ¤Ó¡½¡£¥¬¥é¥ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2¿Í¤Î?ºÆ²ñ?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉŽ¢RIZE / RED ORCAŽ£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥­¤¬¡¢25Æü¤«¤éDMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£¶å½£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¶ËÆ»