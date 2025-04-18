４月１８日午後４時半ごろ、北海道東川町にある旭岳のスキーコースで、通行人から「人が頭から雪に埋まっている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、倒れた人は男性で意識不明の重体だということです。男性は友人とスキーをしていたということで、警察は遭難の可能性もあるとみて詳しい状況を調べています。