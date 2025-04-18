感染力が強い麻疹（はしか）の患者の増加が続いていることから、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は、感染拡大に注意を呼びかける文書を１５日付で発表した。麻疹はウイルス感染により、発熱や発疹などの症状が表れる。脳炎や肺炎を起こし死亡することもある。同機構によると、今年に入って今月６日までの累計感染者数は６６人（速報値）で、昨年１年間の４５人を上回る。このうち半数以上の３７人は流行している海外で