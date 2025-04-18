［東京１８日ロイター］ - りそなホールディングス傘下のりそな銀行は１８日、米ロサンゼルスに駐在員事務所を開設すると発表した。グループとして米拠点の設置は２１年ぶりとなる。米国進出を目指す日系企業の支援や、現地の経済・金融・投資情報の提供を行う。開設は現地時間２５日。りそな銀行は海外に支店を持たない「国内基準行」で、海外業務に制限があるため現地での直接融資は行わない。りそなは２００４年にニュ