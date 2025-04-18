¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª¥ï¥ó¤Ë¤ã¥Õ¥ëÊª¸ì ¼Æ¤È»°ÌÓ¤ÈµµÍü¤¯¤ó¡×¡Ê¿åÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£¥Æ¥ìÅì½éMC¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬¸¤¤Î»Ñ¤Ç¡¢ÆÇÀå¥­¥ã¥é¤Î¼Æ¸¤¡¦¼·Ç·½õ¡ÊÀ¼¡§¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¡Ë¤È¶¦¤Ë¡È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡É¡á¥ï¥ó¤Ë¤ã¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª½é²ó4·î16Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤«¤é¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤È¤Î´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¤Î¼ÂÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û´¶Æ°¤ÎÎÞ¡ªÍ¾Ì¿2¡¢3Ç¯¤ÎËö´ü¥¬¥ó¡¢°ìÅÙ¤ÏÀ¸¤­¤ë¤Î¤òÄü¤á¤¿»ô¤¤¼ç¤òµß¤Ã¤¿°¦¸¤Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤È¤Î