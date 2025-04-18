J£³¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄFCÂçºå¤¬£´·î18Æü¡¢Âè10Àá¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÈÏÂ²Î»³¸©Î©µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£³«»Ï£¹Ê¬¤Ë²¼ÀîÂÀÍÛ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿·²ÇÏ¤¬¡¢45¡Ü£±Ê¬¤Ë»³ÃæÆ×´õ¤¬²ÃÅÀ¤·£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢FCÂçºå¤Ï65Ê¬¤ËÌÚ¾¢µ®Âç¡¢72Ê¬¤ËÅçÅÄÂó³¤¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü£±Ê¬¤Ë·²ÇÏ¤¬¶Ì¾ëÂç»Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¡£