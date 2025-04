Googleが2025年4月17日、推論AIモデル「Gemini 2.5」シリーズに、「Gemini 2.5」シリーズに、コストパフォーマンスに優れた「Gemini 2.5 Flash」を追加したことを発表しました。Start building with Gemini 2.5 Flash - Google Developers Bloghttps://developers.googleblog.com/en/start-building-with-gemini-25-flash/Gemini 2.5 Flash is now in previewhttps://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-flash-preview/Gemini