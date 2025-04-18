お笑いコンビ「かまいたち」が18日、公式YouTubeチャンネルを更新。山内健司（44）が学生時代のお小遣いの金額を明かした。「かまいたち山内・濱家でエゴサーチしてみたら凄いコメントが続出！」という企画で動画を更新し、SNSでの「山内は大学時代から家から月15〜40万もらってたんだなって思うとアンチ心がむくむくする」との投稿を紹介。相方の濱家隆一が「そんなもらってたっけ？」と聞くと、山内は「15万かな、毎月。家