【モデルプレス＝2025/04/18】女優の石橋杏奈（32）が4月18日、自身のInstagramを更新。第3子を出産したことを報告した。【写真】石橋杏奈＆松井裕樹投手、生まれたばかりの第3子の姿公開◆石橋杏奈、第3子出産を報告石橋は、ハートの絵文字を3つ添え「＃babygirl ＃thirdchild」と第3子となる女児を出産したことを報告。フォトグラファー・Yuka氏が撮影した第3子の足元を映した写真も公開した。また、夫であるMLB サンディエゴ・