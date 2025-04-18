元プロ棋士で、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が15日、自身のXを更新し、株主優待券で食事している写真を投稿した。【写真】カロリー高すぎ！ラーメン＆カツ丼桐谷さんの優待券使った食事メニュー講演会などで大忙しの桐谷さんは、Xで先日、「まず福井のホテルで朝食（支払いは越前信用金庫さん）お昼は講演を依頼してきた昭和西川さんの用意した鰻弁当」と食事を報告。「その後、私が世に