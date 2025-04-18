4月13日（日）放送の「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、北海道・稚内市で出会ったあやこ（43）さんの家について行きました。【動画】離婚後、牛の家畜人工授精師に！最愛の子どもたちへ…自分ができる事＆本名知らない!？ヲタ芸がつなぐ男の友情 オレンジ通りで寒そうにしている女性を発見。取材Dが「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「仕事が終わった後なら」と快諾！ この日、あやこさんはス