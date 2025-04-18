コミュニケーションアプリ「Discord」が、アプリを使用する際に子どもが被るかもしれない害について利用者を欺き、また子どもの保護措置を怠ったとして、ニュージャージー州司法長官から訴訟を提起されました。AG Platkin Sues Messaging App “Discord” for Unlawful Practices That Expose NJ Kids to Child Predators and Violent, Sexual Content - New Jersey Office of Attorney Generalhttps://www.njoag.gov/ag-platkin-s
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