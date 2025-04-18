アメリカ合衆国の連邦政府および17の州がGoogleを独占禁止法に違反しているとして提訴していた裁判で、連邦地方裁判所が「Googleはオンライン広告技術で独占禁止法に違反している」という判決を下しました。Case 1:23-cv-00108-LMB-JFA Document 1410 Filed 04/17/25(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.vaed.533508/gov.uscourts.vaed.533508.1410.0.pdfGoogle holds illegal monopolies in ad te