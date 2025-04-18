打点も見た目も一級品。「朝日新聞Mリーグ2024-25」セミファイナルシリーズ、4月  17日の第2試合でU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が決めた豪快な跳満ツモに、放送席の実況と解説は揃って絶叫。視聴者も大喝采の声を上げた。【映像】優の跳満ツモに揃って絶叫のレア場面話題のシーンは東2局1本場、ドラは七万。鈴木優は序盤、ドラはないがスピードは一番手。8巡目に五万を引くと、567の三色同順が色濃く見えてきた。1