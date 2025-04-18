福岡県久留米市で小学校教諭の妻を殺害し、遺体を放置した罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁は18日、1審判決を支持し、控訴を棄却しました。渡辺司被告（43）は、2023年9月、福岡県久留米市の当時の自宅マンションで、妻で小学校教諭の彩さん（当時35）の首を圧迫して殺害し、およそ1か月間、遺体を放置したとして、1審の福岡地裁で懲役16年の判決が言い渡されました。弁護側は「彩さんの死因は自殺である」として、控訴していま