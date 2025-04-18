Karen Freifeld[１７日 ロイター] - 中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）が年内に計画する香港証券取引所での新規株式公開（ＩＰＯ）に絡み、米議会下院の中国特別委員会は１７日、米金融大手ＪＰモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）に対し関連業務からの撤退を求める声明を発表した。声明によると、同委員会はジョン・ムーレナー委員長名でそれぞれの最高経営責任者（ＣＥＯ）のジェイミ