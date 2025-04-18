車を見かけるとき、ナンバープレートのデザインから「かわいい」と感じることはありませんか。地域ごとに特色がある図柄入りナンバープレートは、その地域の魅力や特色を表現しており、見ているだけでさまざまな印象を与えてくれます。All About ニュース編集部は、全国20〜60代の男女209人を対象に「かわいいと思う北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でご紹介しま