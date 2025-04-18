マーベル・コミックス最初のヒーローチームを描く、マーベル・スタジオ最新作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が、7月25日に日米同時公開されることが決定。併せて、予告編と新ポスターが解禁された。【動画】特殊な能力を持つ4人のヒーローが地球を喰らい尽くす規格外のヴィランに挑む！『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』予告編劇場公開最新作にして、マーベルヒーローの原点であり、その礎を