生成AI開発の競争が激化する中、GoogleとOpenAIが相次いでコスト面で競争力のある新しい料金モデルを投入した。これは高性能かつ低価格なオープンAIモデルで台頭する中国企業DeepSeekに対抗する狙いがあるとみられる。Googleは4月17日、Google AI StudioおよびVertex AIを通じて、Gemini APIによる「Gemini 2.5 Flash」のプレビュー版の提供を開始した。Gemini 2.5 Flashは、Gemini 2.0 Flashを基盤とし、スケーラビリティと効率性