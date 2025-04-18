4月17日夜、熊本県八代市の九州自動車道のトンネル内でトラックが壁に衝突し、運転していた宮崎県の男性が死亡しました。 【写真を見る】九州自動車道でトラック事故宮崎県の運転手が死亡熊本 警察によりますと17日午後7時半ごろ、八代市坂本町（さかもとまち）の九州自動車道下り線、鮎帰（あゆがえり）トンネル内でトラックが壁に衝突しました。 この事故でトラックを運転していた宮崎県都城市の会社員、海田直哉（かいだ