Kentaro OkasakaMiho Uranaka［東京１８日ロイター］ - フトバンクグループ<9984.T>は１８日、総額６０００億円の個人向け社債の利率を年３．３４％に決定したと発表した。申し込み期間は２１日から５月１日まで。払込期日は５月２日。同社広報によると過去最大の発行額となる見込み。５年債で償還期限は２０３０年５月２日。引受会社は、野村証券、大和証券、ＳＢＩ証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー