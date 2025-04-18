全国の高校生が企業とタッグを組み、ビジネスアイデアで競い合う「マイナビキャリア甲子園」で、帝塚山高等学校の女子生徒4人からなるチーム「ロックロック」が見事優勝を果たした。パートナー企業となった日本生命の代表者らが4月7日、奈良県奈良市にある同校を訪問し、全校生徒が見守る始業式の場でトロフィーを授与した。○■「ぜひ、学校生活で“答えのない問い”にも挑戦してみてください」優勝チーム「ロックロック」と二人