野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞が2025年7月26日および27日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。このたび同フェスの第二弾出演アーティストが発表となった。◆男鹿ナマハゲロックフェスティバル 画像発表されたのは、Age Factory、ENTH、キュウソネコカミ、crossfaith、G-FREAK FACTORY、SiM、04 Limited Sazabys、BRAHMAN、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、OxNxDxA 男鹿なまはげ太鼓推進協議