通貨オプションリスクリバーサル ドル円2.10-2.55円コールオーバー ユーロ円1.28-1.66円コールオーバー ポンド円1.45-2.22円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格