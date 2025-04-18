【カラー心理テスト】ピッタリなダイエット方法友人からアイシングクッキーをプレゼントされたあなた。色とりどりのクッキーが入っている中、一番好みだと感じたのは何色のクッキー？ピンク楽しみながら続ける！ご褒美ダイエットピンクを選んだあなたは、楽しさが継続のカギとなりそう。ストイックすぎる方法は向かないため、ご褒美を設定すると成功しやすいタイプです。-3kg達成で好きなスイーツを食べる、かわいいウェアを買うな