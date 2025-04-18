送検のため警視庁小金井署を出る木本康寛容疑者＝18日午前8時35分首都圏で相次いだ強盗事件のうち、昨年9月に東京都国分寺市の住宅から奪った現金を運んだとして、警視庁捜査1課は18日までに、強盗傷害と住居侵入の疑いで、東京都足立区、無職木本康寛容疑者（31）を再逮捕した。再逮捕容疑は他の人物と共謀し、昨年9月30日午前5時ごろ、国分寺市の住宅に押し入り、住人女性を殴るなどし、現金約865万円や財布などを奪った疑い