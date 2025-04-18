小山慶一郎（NEWS）が、2025年4月23日に新曲「CHOIYAMA」を配信リリースする。今年芸能活動25年を迎えた小山慶一郎は、“皆さんの日常にちょこっと小山を…ちょい小山を…”をコンセプトに、2025年1月から個人YouTubeチャンネル『CHOIYAMA』やTikTokを開設。 新曲「CHOIYAMA」は「“CHOIYAMA/小山慶一郎”プロジェクト」のテーマソングとして、楽曲イメージ、構成、歌詞を自ら企画し、音楽チームと綿密な打ち合わせをして制作