【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「10周年という節目に縛られすぎることなく、自分たちの“やりたい”に正直でいたい」（Mrs. GREEN APPLE） Mrs. GREEN APPLEが、5月1日発売の『GQ JAPAN』6月号の表紙を飾る。 挑戦を繰り返し、音楽界に新しい風を吹かせ続けるMrs. GREEN APPLE。8ページにおよぶカバーストーリーでは、『GQ JAPAN』だけに明かした新曲制作の舞台裏や、デビュー10周年