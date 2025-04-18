【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『Circus Funk』のジャケット写真も初公開！ 香取慎吾の最新アルバム『Circus Funk』（5月28日リリース）に、SEVENTEENとのコラボレーション楽曲、香取慎吾×SEVENTEEN「BETTING」が収録されることが決定した。 「BETTING」は、2023年に配信限定でリリースされ、カンテレ・フジテレビ系 2023年1月期月10ドラマ『罠の戦争』の主題歌としても注目を集めた楽