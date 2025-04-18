【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■プロフィール動画では、バイオリン、書道を披露！ 櫻坂46四期生3人目の新メンバー、佐藤愛桜（さとう ねお）が、櫻坂46のYouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』にて発表された。 佐藤愛桜は、佐賀県出身の18歳。 4月19日正午には、YouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』にて、4人目の新メンバーが発表。以降も毎日正午に1名ずつ新メンバーが発表される。 櫻