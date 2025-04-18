4月20日（日）夜6時30分～放送 テレビ初公開！最新型潜水艦の内部に潜入！陸上自衛隊の戦車乗り日本一決定戦を独占取材！ブルーインパルスの新人パイロットに初密着！ テレ東では、4月20日（日）夜6時30分から、日曜ビッグバラエティ「超スゴ！自衛隊の裏側ぜ～んぶ見せちゃいます！陸・海・空！テレビ初公開連発スペシャル第9弾」を放送します。日夜、私たちが住む日本を命がけで守ってくれている自衛隊