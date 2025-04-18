¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëNVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬NVIDIAÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¿·¤¿¤ËÀ©¸Â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯4·î17Æü(ÌÚ)¤ËÃæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¢¥óCEO¤ÏÀ¸À®AI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎDeepSeek¤ò´Þ¤àNVIDIA¤Î¸ÜµÒ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥Ã¥×Àß·×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Nvidia chief Jensen Huang flies to Beijing for talkshttps://www.ft.