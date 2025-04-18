Paramount+にて大好評配信中の新感覚犯罪捜査ドラマ『エルズベス』、“死後の学校”を舞台に描くスクールミステリー『スクール・スピリッツ』、シリーズ累計３億人が視聴した大ヒットドラマ『NCIS』シリーズ最新作『NCIS：シドニー』、スポンジ・ボブの大親友パトリックが主人公のスピンオフアニメシリーズ『パトリック・スター・ショー』の人気4作品のシーズン2が続々配信決定！各作品の予告編とキービジュアルが解禁された。そし