日米交渉を巡り、トランプ大統領が「自動車」と「貿易赤字」への不満を述べたうえでアメリカ軍の駐留費負担を増やすよう求めていたことが分かりました。（政治部・飯田陸央記者報告）政府内では、トランプ大統領が指摘した駐留費負担の話が、その後の閣僚協議では出なかったこともあり「関税交渉とは切り離すべき」との声が支配的です。中谷防衛大臣「先だってヘグセス長官と協議をしましたけれども、具体的に米側から要求も