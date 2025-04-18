昨年2月に行われたなでしこジャパンでのトレーニングキャンプで前十字靭帯を損傷する大怪我を負ったMF遠藤純。その影響によって所属していたエンジェル・シティでは2024年の出場がゼロに終わり、パリ五輪への出場も逃してしまうという悔しい1年を過ごしていた。しかしケガから1年2ヶ月が経った今回、ついにエンジェル・シティのトレーニングに復帰することができたようだ。 この投稿をInstagramで見る Angel Cit