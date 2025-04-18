プロボクシングのＷＢＣ世界バンタム級１位、ＷＢＡ＆ＷＢＯ同級２位、ＩＢＦ同級４位の那須川天心（２６）＝帝拳＝が１８日、都内で記者会見に出席。同級ＷＢＣ世界王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を「かっこいい」と称賛した。天心は６月８日に世界前哨戦として同級１０回戦で、ＷＢＡ６位ビクトル・サンティリャン（２９）＝ドミニカ＝との対戦が決定。中谷は同日、ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）と王座統一戦を行う。これまでも同