ギタリスト布袋寅泰（63）が18日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。女優で歌手の妻今井美樹（62）のことを、番組内で「美樹さん」と呼んだ。布袋が13年前にロンドン移住を決意した時に当時10歳の娘から「パパだけ行けばいい。パパの夢なんだから」と反対された。その時の家族での会話を再現して布袋が「美樹さんが『パパの夢は私の夢でもあるから、家族の夢でもあるんだよ』って言ってくれて…（娘が）納得してく