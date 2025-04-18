犬を連れて上海税関の動物輸出検疫場に来た張玉さん（右）。（４月２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）【新華社上海4月18日】中国上海市に住む張玉（ちょう・ぎょく）さんはこのほど、飼い犬3匹を連れて上海税関で海外にペットを同伴するための動物出境輸送検疫の手続きを行い、同税関が新たに導入した「同伴出境ペット検疫システム」の最初の利用者となった。張さんは、以前は代理店や動物病院で出境検疫を受けるしかなく、